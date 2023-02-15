Пожар в Улброке: пожарные спасли 20 людей, один человек погиб; работы продолжаются

В среду вечером в Улброке Ропажского края загорелся четырехэтажный жилой дом – семейное общежитие. Пожарные спасли 20 человек, один человек погиб. На месте работали 7 бригад неотложной медицинской помощи, работы по тушению пожара продолжаются.
Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на пожар поступил в 18.27.
Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что в здании образовалось сильное задымление, и несколько человек не могут выбраться из него.
В 20:54 VUGD сообщила, что на втором этаже социального жилья горели две квартиры и коридор общей площадью в 92 м2.
Пожарные спасли 20 человек, в одной из горевших квартир найден погибший человек. Распространение огня ограничено, но работы на месте продолжаются.
Бригада врачей неотложной медицинской помощи доставила в больницу трех пострадавших, один из них в тяжелом состояния. Еще двое пострадавших не нуждались в госпитализации, медики оказали им помощь на месте.
Пока пожарные продолжают работы по устранению пожара, на месте останется дежурить одна медицинская бригада.
NMPD mediķi slimnīcā nogādāja 3 cietušos, tostarp 1 cietušo smagā stāvoklī, bet 2 hospitalizācija nebija nepieciešama un palīdzību varējām sniegt notikuma vietā.Kamēr @ugunsdzeseji turpinās konstrukciju jaukšanas darbus, notikuma vietā paliks dežūrēt viena NMPD mediķu brigāde.— NMPdienests (@NMPdienests) February 15, 2023
"У нас на глазах разворачивается трагедия. Большой пожар в многоквартирном доме в Ульброке. Никогда не видел ничего столь ужасающего, люди кричат, лезут в окна, выбегают дымящиеся пожарные и падают на землю", – пишет пользователь Twitter.
acu priekšā norisinās traģēdija. Ulbrokā dzīvokļu mājā liels ugunsgrēks. neko tik šausminošu neesmu redzējis. cilvēki kliedz, kāpj pa logiem ārā, ugunsdzēsēji skrien ārā kūpoši un krīt zemē.— vic from the decadent west 🏳️🌈🇺🇦 (@vicvardi) February 15, 2023
Пожарные продолжают и спасать людей – работают 40 пожарных, восемь автоцистерн и три автолестницы.
Ранее на место происшествия прибыли 7 бригад медиков, сообщает служба неотложной медицинской помощи. В их числе – бригада врача-специалиста.
VUGD предупреждает, что в окрестностях возможны ограничения транспортного сообщения.
🔥Šovakar plaši VUGD resursi iesaistīti ugunsgrēka dzēšanā Ropažu novada Ulbrokā, kur četrstāvu dzīvojamā mājā ugunsgrēka rezultātā ir izveidojies spēcīgs sadūmojums un nepieciešams glābt cilvēkus! Iespējami satiksmes ierobežojumi.— VUGD (@ugunsdzeseji) February 15, 2023