Пожар в Улброке: пожарные спасли 20 людей, один человек погиб; работы продолжаются

В среду вечером в Улброке Ропажского края загорелся четырехэтажный жилой дом – семейное общежитие. Пожарные спасли 20 человек, один человек погиб. На месте работали 7 бригад неотложной медицинской помощи, работы по тушению пожара продолжаются.

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Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на пожар поступил в 18.27.

Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что в здании образовалось сильное задымление, и несколько человек не могут выбраться из него.

В 20:54 VUGD сообщила, что на втором этаже социального жилья горели две квартиры и коридор общей площадью в 92 м2.

Пожарные спасли 20 человек, в одной из горевших квартир найден погибший человек. Распространение огня ограничено, но работы на месте продолжаются.

Бригада врачей неотложной медицинской помощи доставила в больницу трех пострадавших, один из них в тяжелом состояния. Еще двое пострадавших не нуждались в госпитализации, медики оказали им помощь на месте.

Пока пожарные продолжают работы по устранению пожара, на месте останется дежурить одна медицинская бригада.

NMPD mediķi slimnīcā nogādāja 3 cietušos, tostarp 1 cietušo smagā stāvoklī, bet 2 hospitalizācija nebija nepieciešama un palīdzību varējām sniegt notikuma vietā.Kamēr @ugunsdzeseji turpinās konstrukciju jaukšanas darbus, notikuma vietā paliks dežūrēt viena NMPD mediķu brigāde. — NMPdienests (@NMPdienests) February 15, 2023

Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

"У нас на глазах разворачивается трагедия. Большой пожар в многоквартирном доме в Ульброке. Никогда не видел ничего столь ужасающего, люди кричат, лезут в окна, выбегают дымящиеся пожарные и падают на землю", – пишет пользователь Twitter.

acu priekšā norisinās traģēdija. Ulbrokā dzīvokļu mājā liels ugunsgrēks. neko tik šausminošu neesmu redzējis. cilvēki kliedz, kāpj pa logiem ārā, ugunsdzēsēji skrien ārā kūpoši un krīt zemē. — vic from the decadent west 🏳️‍🌈🇺🇦 (@vicvardi) February 15, 2023

Пожарные продолжают и спасать людей – работают 40 пожарных, восемь автоцистерн и три автолестницы.

Ранее на место происшествия прибыли 7 бригад медиков, сообщает служба неотложной медицинской помощи. В их числе – бригада врача-специалиста.

VUGD предупреждает, что в окрестностях возможны ограничения транспортного сообщения.