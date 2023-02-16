Пожар в Улброке: жильцам пострадавших квартир оказана помочь и предоставлено временное жилье
Foto: LETA

Сразу после случившегося в среду, 15 февраля, пожара в Улброке Ропажская дума оказала помощь и предоставила жилье девяти людям, сообщили агентству LETA в Ропажской думе.

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Все лица, чьи жилые помещения пострадали от пожара, имеют право в течение месяца обратиться в муниципалитет, подав заявление на получение помощи, заявили в думе.

В самоуправлении пояснили, что пострадавшее при пожаре здание является муниципальным и классифицируется как гостиница, однако отдельным помещениям присвоен статус социального жилья.

Пострадавшее здание застраховано, на данный момент подсчитываются убытки.

Ранее сообщалось, что в среду вечером в семейном общежитии в Улброке произошел пожар, в результате которого погиб один человек, 20 жильцов удалось спасти. В поврежденном здании временно закрыты офисы некоторых учреждений. В нем находятся сиротский суд, почта и агентство Saimnieks.

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