Пожар в Яунциемсе локализован на семи гектарах, пострадали двое пожарных

В Яунциемсе, Рига, в понедельник в нескольких местах загорелся лес. Огонь очень быстро распространялся, к вечеру его удалось локализовать на семи гектарах. При этом пострадали двое пожарных, сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарноспасательную службу (ГПСС).

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Вызов по адресу 6 линия Яунциемса был получен в 14:59.

Огонь быстро распространялся и к тушению были привлечены дополнительные ресурсы.

На месте работают 28 пожарных с шестью автоцистернами, а также работники Valsts meža dienests. Для оценки ситуации используются дроны.

Plkst. 17.43 lokalizēts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks Jaunciema 6. līnijā Rīgā, kur deg mežs 7 hektāru platībā, informē @ugunsdzeseji. Turpinās ugunsgrēka dzēšana. pic.twitter.com/dLVaoBcRSQ — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 21, 2021

Двое пожарных пострадали при тушении, один госпитализирован, другой после медицинского осмотра продолжил работу.