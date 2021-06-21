Пожар в Яунциемсе локализован на семи гектарах, пострадали двое пожарных

В Яунциемсе, Рига, в понедельник в нескольких местах загорелся лес. Огонь очень быстро распространялся, к вечеру его удалось локализовать на семи гектарах. При этом пострадали двое пожарных, сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарноспасательную службу (ГПСС).
Вызов по адресу 6 линия Яунциемса был получен в 14:59.
Огонь быстро распространялся и к тушению были привлечены дополнительные ресурсы.
На месте работают 28 пожарных с шестью автоцистернами, а также работники Valsts meža dienests. Для оценки ситуации используются дроны.
Plkst. 17.43 lokalizēts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks Jaunciema 6. līnijā Rīgā, kur deg mežs 7 hektāru platībā, informē @ugunsdzeseji. Turpinās ugunsgrēka dzēšana. pic.twitter.com/dLVaoBcRSQ— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 21, 2021
Двое пожарных пострадали при тушении, один госпитализирован, другой после медицинского осмотра продолжил работу.