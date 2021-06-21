Пожар в Яунциемсе локализован на семи гектарах, пострадали двое пожарных
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Яунциемсе, Рига, в понедельник в нескольких местах загорелся лес. Огонь очень быстро распространялся, к вечеру его удалось локализовать на семи гектарах. При этом пострадали двое пожарных, сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарноспасательную службу (ГПСС).

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Вызов по адресу 6 линия Яунциемса был получен в 14:59.

Огонь быстро распространялся и к тушению были привлечены дополнительные ресурсы.

На месте работают 28 пожарных с шестью автоцистернами, а также работники Valsts meža dienests. Для оценки ситуации используются дроны.

Двое пожарных пострадали при тушении, один госпитализирован, другой после медицинского осмотра продолжил работу.

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