Пожар в жилой пятиэтажке в Риге: спасены и эвакуированы десятки жильцов

Во вторник утром, из пожара в жилом доме на улице Эдуарда Смильгя в Риге (Агенскалнс) пожарные спасли 16 человек и эвакуировали 52 человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Пожар возник в пятиэтажном жилом доме на улице Э.Смильгя, открытым пламенем горела одна квартира. Вызов на пожар поступил в ГПСС в 04:17.

Из задымленного здания были спасены 16 человек, эвакуированы - 52 человека. На месте происшествия четыре человека были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В 06:08 пожар был локализован. Площадь пожара в квартире на пятом этаже составила 20 квадратных метров. Также горели межэтажные перекрытия и чердак.

По состоянию на шесть утра пожарные продолжали работы по ликвидации пожара.