Пожарного обвиняют в незаконной торговле транспортом и запчастями

Управление внутренней безопасности (IDB) призвает возбудить уголовное дело против сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) за ведение бизнеса без регистрации, уклонение от подачи декларации и от уплаты налогов. Об этом со ссылкой на IDB сообщает агентство LETA.

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Как указали в IDB, сотрудник ГПСС в течение нескольких лет вел бизнес без регистрации, а именно — продавал запчасти для транспортных средств, а также приобрел несколько десятков автомобилей в Латвии и за рубежом, которые затем продал.

"В результате незарегистрированного предпринимательства в государственный бюджет Латвии не были уплачены налоги в большом размере", — говорится в сообщении управления.

Сотруднику ГПСС также вменяется сокрытие доходов и подача ложных сведений при подачи ежегодных деклараций государственного должностного лица.