Пожарного обвиняют в выращивании в теплице марихуаны

Бюро внутренней безопасности просит прокуратуру предъявить обвинения пожарному и некому частному лицу по факту выращивания в самодельной теплице марихуаны.

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В конце августа Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру уголовный процесс, который начат в отношении сотрудника Земгальской региональной бригады Государственной пожарно-спасательной службы и некого частного лица за незаконный посев и выращивание на больших площадях растений, содержащих наркотические вещества. Бюро выяснило, что данные лица выращивали в самодельной теплице марихуану - изъято и отправлено на экспертизу примерно 200 саженцев.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В отношении сотрудника VUGD - действует запрет занимать определенную должность в службе.

Расследование данного преступления проводилось совместно с Государственной полицией.