Пожарные обнаружили в квартире женщину, пристегнутую наручниками к батарее

Отреагировав на вызов о пожаре и прибыв на указанный адрес, спасатели обнаружили в квартире женщину, пристегнутую наручниками к батарее, сообщает программа Degpunktā.

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Около 11 часов утра поступила информация о том, что в многоэтажке в Пардаугаве горит квартира. На место прибыли спасатели, скорая, полиция и газовая служба. Используя автолестницу, пожарные убедились, что площадь горения совсем маленькая.

"Я пришел в гости к сестре и почувствовал запах дыма. Соседи рассказали, что из-за сигареты загорелся матрас в той квартире", - рассказа очевидец. По словам мужчины, все быстро выбежали на улицу и вызвали спасателей.

В результате возгорания пострадала женщина. Она была передана медикам.

Соседи рассказали, что пострадавшую нашли в квартире в беспомощном состоянии - она была пристегнута наручниками к батарее. Возможно, это были крайние меры, на которые пошли ее близкие - женщина находилась под действием одурманивающих веществ и, возможно, таким образом родственники пытались бороться с вредной привычкой. Оставшись одна в квартире, женщина закурила и подожгла матрас, на котором должна была спать.