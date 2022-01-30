Пожарный пострадал, убирая нависшее над дорогой дерево
Foto: F64

В ночь на воскресенье в Кулдигском самоуправлении пожарный пострадал при уборке деревьев, нависших над дорогой, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС)

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 02.04 в ГПСС поступил звонок из Алсунгской волости Кулдигского района, где нужно было убрать сломанное дерево. При проведении работ на месте пострадал один пожарный.

Пострадавший самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Помощь скорой медицинской помощи не потребовалась.

В минувшие сутки поступило 17 обращений с просьбами убрать деревья с проезжей части. В одном случае пришлось убрать упавший на дорогу столб уличного освещения, а в четырех — устранить опасность ветрозащитных конструкций.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Чему мы научились, работая удаленно