Пожарный пострадал, убирая нависшее над дорогой дерево

В ночь на воскресенье в Кулдигском самоуправлении пожарный пострадал при уборке деревьев, нависших над дорогой, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС)

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В 02.04 в ГПСС поступил звонок из Алсунгской волости Кулдигского района, где нужно было убрать сломанное дерево. При проведении работ на месте пострадал один пожарный.

Пострадавший самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Помощь скорой медицинской помощи не потребовалась.

В минувшие сутки поступило 17 обращений с просьбами убрать деревья с проезжей части. В одном случае пришлось убрать упавший на дорогу столб уличного освещения, а в четырех — устранить опасность ветрозащитных конструкций.