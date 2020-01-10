Пожарный, сотрудник УМЗ и два частных лица задержаны за наркотики
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Бюро внутренней безопасности (БВБ) по подозрению в приобретении, хранении и реализации наркотиков задержало должностное лицо Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), должностное лицо Управления мест заключения (УМЗ) и двух частных лиц, сообщили агентству LETA в БВБ.

К подозреваемым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет выполнять должностные обязанности.

В интересах расследования более подробная информация пока не предоставляется. В БВБ подтвердили, что подозреваемые должностные лица не являются высокопоставленными.

В 2018 году Лиепайская прокуратура применила 160 часов принудительных работ и пробационный надзор к сотруднику ГПСС, который в квартире выращивал марихуану для собственного употребления. Ранее это дело также расследовало БВБ.

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LETA

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LETA
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