Пожары под Айзкраукле и Ропажи: пострадали двое спасателей
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Вчера в Латвии было потушено 27 пожаров, в которых пострадали три человека, в том числе двое пожарных, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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В 13.44 поступил вызов на пожар повышенной опасности в Ропажском крае, где горел одноэтажный жилой дом и два сарая площадью 200 кв.м. Во время тушения пострадал спасатель. Полностью потушить пожар удалось лишь в 18.40.

Вызов еще на один пожар повышенной опасности поступил в 21.37. В Айзкраукльском крае горел полутораэтажный жилой дом с мансардой. Общая площадь горения составила 180 кв. м. Перед прибытием пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировались три человека. Во время тушения пострадал спасатель, который был доставлен в медицинское учреждение.

В 23.31 загорелся одноэтажный жилой дом в Риге, в микрорайоне Биерини. На площади 11 кв. м горели комната и кухня. В пожаре пострадал один человек.

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