Пожары в Агенскалнсе и Ильгюциемсе: спасены 29 человек, семеро пострадали

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувший понедельник в Пардаугаве произошло сразу два пожара, потребовавшие эвакуацию жителей.

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В 22.42 на пульт дежурного поступил вызов с ул. Гривас, где горел подвал пятиэтажного дома. Спасатели пояснили, что на площади 80 квадратных метров горели бытовые предметы, однако из-за сильного задымления пришлось эвакуировать жильцов. Еще до приезда ГПСС из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек. При содействии Рижской муниципальной полиции из задымленных помещений удалось вывести еще 29 человек. В результате пожара пострадали шесть человек, помощь им оказывали сотрудники скорой. Пожар повышенной сложности удалось ликвидировать к 01.14.

Кроме того, вечером был получен вызов и на ул. Бариню, где на третьем этаже дома загорелись бытовые предметы. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Еще до приезда спасателей соседи вынесли одного пострадавшего и передали медикам. ГПСС поблагодарило самоотверженных жильцов за смелый поступок. Пожар был ликвидирован около 23.00. Возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Также еще один вызов поступил в 04.39 с ул. Краславас, где в многоквартирном доме сработала система противопожарной безопасности. Из здания эвакуировали 15 человек. Причиной вызова спасателей стала подгоревшая еда.