Пожары в Кенгарагсе и Елгаве: погибли пять человек

В четверг в результате пожаров в Латвии погибли пять человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Вчера около 20.00 пожарные получили вызов на пожар в девятиэтажном доме в микрорайоне Кенгаргас в Риге, где горела одна из квартир и образовался сильный дым. Из здания были эвакуированы 45 человек.

В горящей квартире были найдены двое погибших, один человек был спасен и передан медикам скорой помощи.

Еще один пожар, в котором погибли три человека, произошел в Елгавском крае. Также в огне пожара погибли кошки и собаки.