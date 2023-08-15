Пожилой мужчина два дня блуждал по лесу: его нашли на болоте и передали медикам
Foto: Valsts policija

Спустя два дня поисков найден заблудившийся в лесу мужчина, сообщает Управление Госполиции Видземского региона.

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Информация о пропавшем мужчине поступила в полицию 7 августа. Известно, что он 1953 года рождения и у него есть проблемы со здоровьем. В тот день он вышел из своего дома в Раматской волости Валмиерского края и поехал на машине в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел.

Полиция начала поиски. В лесу была обнаружена брошенная машина, на которой мужчина выехал из дома, и дальнейшие поиски велись именно в лесу.

В поисках участвовали около 130 человек — полиция, Земессардзе и добровольцы. Был задействован также беспилотный летательный аппарат и машина Земессардзе со специальным звуковым сигналом.

9 августа мужчина был найден. Его нашли шестеро добровольцев, которые вели поиски в болоте Саклаура. Он лежал во мху, примерно в двух километрах от брошенной им машины. Он был в сознании, но истощен.

На самодельных носилках его вынесли из болота, проинформировав оперативные службы и сообщив точное местонахождение. Их нашли спасатели и помогли донести мужчину до того места, где его забрали медики.

Полиция выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках.

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