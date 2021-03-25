Пожилой мужчина убил знакомую и сообщил об этом в полицию

Вечером 23 марта на пульт дежурного Резекненского участка полиции позвонил мужчина и сообщил, что в припадке гнева убил свою близкую знакомую.

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Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого сотрудники Криминальной полиции ЛРУП задержали подозреваемого 1941 г.р.

На месте происшествия следователи нашли тело убитой женщины 1954 г.р. с многочисленными колотыми ранами в область грудной клетки. Рядом с ним находился и подозреваемый, сообщивший о преступлении. Он сообщил, что был знаком с жертвой пару дней, но они сразу приняли решение жить вместе. Во время конфликта на бытовой почве пенсионер совершил убийство.

Следствие продолжается.