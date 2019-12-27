Права за 200 евро: в Латгалии осуждены изготовители фальшивых водительских удостоверений

Резекненский суд вынес приговор по делу, в рамках которого двое мужчин обвинялись в изготовлении и сбыте фальшивых водительских удостоверений. Они были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению и принудительным работам, сообщает LETA.

Согласно приговору, в 2015 году трое мужчин договорились о том, что будут изготавливать и сбывать фальшивые водительские удостоверения. У каждого члена группы были свои обязанности.

Покупателей преступники искали через порталы объявлений. Клиент должен был отправить им копии документов, необходимых для изготовления прав. Всего мошенникам удалось подделать девять удостоверений, каждое из них стоило 200 евро. Шесть удостоверений были проданы, еще три сотрудники полиции изъяли при обыске.

Один из подсудимых был приговорен к двум годам и пяти месяцам тюрьмы. В этот срок включено наказание и за другие преступления. Второй приговорен к 270 часам принудительных работ.

Третий обвиняемый скончался до начала суда.