Правительство Эстонии игнорирует решение суда о расследовании крушения парома "Эстония"

Осенью 2019 года Таллиннский административный суд обязал правительство к 25 января решить, будет ли начато новое расследование причин крушения парома "Эстония", но правительство до сих пор этого не сделало, пишет rus.postimees.

"Правительство пока еще не сформировало свою позицию относительно ходатайства, ставшего основанием для судебного разбирательства", — сказал директор пресс-службы правительства Урмас Сеавер. О новом расследовании катастрофы ходатайствуют близкие погибших.

"Правительство обсудило тему гибели "Эстонии" и решение Таллиннского административного суда на заседании кабинета министров и продолжит обсуждение", — отметил Сеавер.

Хотя предусмотренный судом срок уже прошел, невозможно еще с уверенностью сказать, будет ли в четверг во время следующего заседания кабинета министров на повестке дня дополнительное расследование крушения парома "Эстония".

Для принятия решения на заседании материалы должно предоставить Министерство экономики. Как сообщает министерство, материалы у них готовы.

Представляющая интересы близких жертв присяжный адвокат Пирет Бланкин сказала, что если правительство в ближайшее время не исполнит решение суда и не сформирует свою позицию, они вновь обратятся в суд.

"Возможно через суд ходатайствовать о назначении штрафа. Суд рассмотрит, какая сумма штрафа может быть", — сказала Бланкин.

В то же время она отметила, что не верит, что штраф заставит правительство действовать быстрее. "Возможно, как минимум, будет напоминанием", — уточнила она.

Все-таки есть надежда, что в ближайшее время правительство озвучит свое решение. "Мы пошли в суд потому, что ничего не делалось. Аналогичная практика продолжается, из-за чего очень прискорбно", — говорит Бланкин.

Пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу сказала, что поскольку суд не следит за исполнением судебного решения, близкие погибших должны официально дать знать суду, что на их ходатайство не поступило ответа и решение суда до сих пор не исполнено.

В этом случае у суда есть несколько возможностей. "Самый суровый метод — штраф. Это является крайней мерой и, конечно, не то, с чего суд начинает", — сказала Вилу.

В то же время Вилу отметила, что судебные решения должны быть исполнены. "Конечно, не может быть ситуации, что кто-то без причины может не выполнить решение суда", — отметила она.

Близкие погибших на пароме "Эстония" и пережившие гибель парома пассажиры в октябре 2016 года обратились к премьер-министру с ходатайством о возбуждении нового расследования причин гибели парома. Поскольку обращение несколько лет оставалось без ответа, близкие жертв обратились в суд.

Таллиннский административный cуд осенью прошлого года обязал правительство рассмотреть ходатайство родственников в течение 60 дней после вступления судебного решения в силу. При этом правительство должно придерживаться принципа добросовестного управления при рассмотрении заявления и не должно злоупотреблять своими процессуальными правами и снова неоправданно задерживать дело.

В результате крушения парома "Эстония" погибло 852 человека, из них 501 гражданин Швеции и 285 граждан Эстонии. Всего в катастрофе погибли граждане 17 стран.