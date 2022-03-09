Предотвращено еще восемь попыток нелегально пересечь белорусско-латвийскую границу
Foto: Edgars Grundšteins

8 марта пограничная служба предотвратила восемь нелегальных попыток пересечь белорусско-латвийскую границу, сообщает LETA.

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Задержанных за незаконное пересечение границы нет.

С 10 августа, когда в приграничных зонах объявили ЧС, было предотвращено 6512 попыток незаконно пересечь границу. Из гуманных соображений пропустили 143 человека, за незаконное пересечение границы задержано 495 человек.

ЧС на границе была объявлена в связи с тем, что через Беларусь в страны Балтии и Польшу хлынул поток нелегальных мигрантов, преимущественно иракского происхождения. ЧС ввели 11 августа и она продлится до 10 мая.

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