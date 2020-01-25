Предпринимателя судят за организацию двух убийств и хотят взыскать 200 000 евро

В суде Земгальского района начался процесс по делу 55-летнего предпринимателя Айгарса Дортанса, обвиняемого в организации двух убийств. Обе потенциальные жертвы преступлений остались живы, однако один из потерпевших потребовал взыскать со своего обидчика крупную сумму: 50 000 евро за моральный ущерб и 150 000 евро за физические страдания.

Как отмечает Latvijas Avīze, Дортансу предъявлены обвинения в попытке взорвать двух лиц. Согласно обвинительному заключению, бизнесмен собирался это сделать в деловых интересах, однако обе жертвы остались живы. Свою вину в содеянном предприниматель отрицает, утверждая, что к преступлениям причастен его телохранитель — Константин Сысуев.

Первый эпизод датирован 2002 годом: к автомобилю Toyota Land Cruiser, принадлежащему Гинтсу Р., прикрепили взрывчатку, которую должны были привести в действие звонком с мобильного телефона. Однако в Огре, на перекрестке проспекта Гривас и ул. Пиртс взрывное устройство выпало и, несмотря на пять звонков, не сработало.

Второй эпизод произошел в июле 2003 года: к автомобилю предпринимателя Яниса (имя изменено), проживающего в Броценском крае, также прикрепили взрывчатку. Утром 3 июля бизнесмен с семьей направились в Ригу, а исполнители преступления следовали за ними по Лиепайскому шоссе и, находясь в волости Яунберзес Добельского края, активизировали взрывчатку.

Как установила экспертиза, количества взрывчатки и силы взрывного механизма оказалось недостаточно, чтобы убить Яниса. Он получил тяжкие телесные повреждения, но остался жив. Травму получила также его супруга, а дети отделались испугом.

Гражданина России Константина Сысуева осудили на 15 лет, а после отбывания срока выслали из Латвии. Еще один участник покушения — Гинтс Мигланс — получил 10 лет тюрьмы и в 2018 году скончался.

В свое время Дортанс уехал из Латвии в Абхазию, после чего был объявлен в розыск. На родину он вернулся по доброй воле, чтобы, по его словам, привести в порядок свои отношения с государством и обществом. В Латвии Айгарсу Дотансу ранее принадлежало крестьянское хозяйство Saulīte под Балви.

Следующее заседание по этому делу назначено на 4 марта.