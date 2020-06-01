Предприятие: пожар на торфяном болоте в Кулдигском крае могла спровоцировать искра

Пожар на торфяном болоте Озолу в Кулдигском крае, который случился 30 мая, мог возникнуть от искры. Об этом агентству LETA сообщил исполнительный директор ведущей разработку торфа на болоте фирмы Baloži&Ko Артис Фрейбергс.

Фрейбергс признал, что в предыдущие дни была сильная засуха. Предполагается, что возгорание, скорее всего, произошело от какого-то механизма или искры.

Он сказал, что работы по тушению пожара продолжались по сей день, но к настоящему моменту уже завершились — пожарные собирают шланги и другое оборудование.

Фрейбергс сказал, что работы по тушению прошли относительно успешно, учитывая погодные условия — ветер и засуху, которые усложняли их. Теперь, по словам Фрейбергса, необходимо убедиться, что обжиг не продолжится в самых глубоких слоях земли.

Исполнительный директор Baloži&Ko заявил, что компания пока не успела оценить убытки. "Во время работ по тушению мы старались не мешать работе оперативных служб, снабжали пожарных водой и помогали другими вещами, а убытки еще не посчитали", — заключил он.

Информация о пожаре на болоте Озолу поступила в ГПСС 30 мая в 15:23. В тушении пожара участвовали 20 пожарных с шестью автоцистернами и 20 работников Государственной службы леса с тремя автоцистернами, а также примерно 20 работников добывающего торф предприятия с тракторной техникой.

На следующий день тушение пожара продолжилось. Территорию обследовали при помощи дрона и тепловой камеры. В тушении был задействован вертолет Национальных вооруженных сил (НВС), который с воздуха сбрасывал воду на пламя.