Предприятия попались на уклонении от уплаты налогов: госказна недополучила 2,5 млн. евро

Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов (VID) передала в прокуратуру Салдусского района материалы уголовного процесса, начатого против трех физических лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов: всего госказна недополучила более 2,5 млн. евро.

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Как отмечают в VID, против двух лиц уголовное преследование по аналогичным преступлениям было начато еще в 2013 году. В прошлый раз суд признал одного из них виновным и приговорил к денежному штрафу в размере 9 600 евро.

В июле 2020 года в прокуратуру был направлен уголовный процесс, начатый в 2018 году. В ходе следствия было установлено, что физические лица предоставили в Службу госдоходов декларации и отчеты об экономической деятельности своих предприятий за период с декабря 2008 года по ноябрь 2018 года, рассчитали суммы налогов, подлежащих уплате в государственный бюджет, но не произвели платежи в соответствии с законом и сроком.

Таким образом эти лица уклонились от уплаты большой суммы налогов в госбюджет. Расследование также установило, что в распоряжении компаний было достаточно средств, однако налог так и не был уплачен полностью.

Все три компании занимались переработкой мяса и розничной продажей мясных продуктов. Компании не выплачивали обязательные взносы государственного социального страхования, подоходный налог,

налог на добавленную стоимость и подоходный налог с предприятий в полном объеме. В результате указанных действий госказна недополучила 2,5 млн. евро.

В рамках расследования был наложен арест на дом одного из подозреваемых, рыночная стоимость которого составляет примерно 70 000 евро.

Уже в 2013 году Департамент финансовой полиции VID направил в прокуратуру материалы уголовного процесса об уклонении двух компаний от уплаты налогов, что причинило серьезный ущерб государству. Уголовное преследование было запрошено в отношении пяти физических лиц, двое из которых проходят и по нынешнему уголовному процессу.