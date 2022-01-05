Представитель предприятия наказан за присвоение взятки, предусмотренной для депутата Рижской думы

Прокуратура применила штраф в размере 12 тысяч евро к представителю некоего предприятия за присвоение предусмотренной для некоего депутата Рижской думы взятки в размере 5000 евро, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) передало это дело для уголовного преследования прокуратуре 13 сентября прошлого года. Уже на следующей день было выдвинуто обвинение.

Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился с завершением уголовного процесса, оформив предварительное соглашение с прокурором о штрафе. В итоге к обвиняемому применен штраф в размере 12 000 евро.

Согласно обвинению физическое лицо, исполняя обязанности советника правления акционерного общества, инициировало дачу взятки в размере 5000 евро другим представителем этого предприятия депутату Рижской думы.

Возможной целью взятки было продление договора между предприятием и SIA Рижского самоуправлении, а также обеспечение принятия благоприятных для предприятий решений в дальнейшем.

Конкретный договор связан с содержанием оборудования электронной связи в Рижском общественном транспорте.

Доказательства, полученные в ходе расследования, свидетельствуют о том, что физическое лицо взятку депутату Рижской думы так и не дало, а присвоило эти деньги, потратив их на личные нужды.