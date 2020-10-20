Представителя предприятия могут судить за отмывание денег
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Управление налоговой и таможенной полиции Государственной службы госдоходов (VID) в октябре передало в прокуратуру материалы дела с просьбой начать уголовное преследование физлица за извлечение финансовых средств обманным путем и легализацию преступно нажитых средств в крупных размерах, сообщили в VID.

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Лицо, уполномоченное представлять предприятие, создало цепочку фиктивных сделок, цель которых была прикрыть налоговый долг и выманить у государства денежные средства в крупном размере. В НДС декларациях предприятие указало фактически несостоявшиеся сделки, таким образом увеличив выплачиваемую государством сумму переплаты НДС в размере более чем 47 тысяч евро. Часть полученных мошенническим путем средств была направлена на погашение долга по социальному и подоходному налогу с населения, в свою очередь, более чем 32 тысячи евро были перечислены фиктивному предприятию за фактически несостоявшиеся сделки с целью легализовать финансовые средства.

Предприятие работало в сфере телекоммуникаций, преступные деяния были совершены в октябре и ноябре 2018 года.

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