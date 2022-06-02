Предъявлены обвинения хулигану, напавшему на юношу с украинским флагом; в авто с нападавшим могла быть полицейская

Госполиция решила призвать к уголовной ответственности мужчину, задержанного 20 мая за нападение на юношу, у которого на плечах был украинский флаг. Одновременно с этим начата служебная проверка, поскольку в автомобиле с хулиганом могла находиться сотрудница полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На этой неделе полиция закончила расследование и передала материалы в прокуратуру для начала уголовного преследования по статье "Хулиганство, сопряженное с нанесением телесных повреждений".

В данном процессе защиту избитого юноши защищает адвокатское бюро

Rusanovs&Partneri. Адвокат Эгонс Русановс в соцсети Facebook написал, что дело передано в прокуратуру, однако задержанный находится на свободе.

Одновременно Русанов указал: "злые языки говорят, что рядом с нападавшим в автомобиле находилась сотрудница полиции — его спутница жизни".

В Госполиции эту информацию комментировать не стали, однако подтвердили, что по данному факту начата служебная проверка.

"Любой сигнал или указание на возможную нелояльность сотрудников, на их неадекватные действия тщательно проверяются, проводятся служебные проверки, ведется активный внутренний контроль. Еще раз напоминаем, нелояльным сотрудникам нет места в полиции", — заявили в полиции.

Ранее уже сообщалось, что 20 мая, после вечернего шествия от памятника Свободы к памятнику в парке Победы, на улице Эдуарда Смильгя был зафиксирован инцидент. Водитель машины марки BMW вышел из своего авто и нанес телесные повреждения юноше 2003 года рождения. На плечи молодого человека был накинут флаг Украины. После нападения водитель BMW уехал с места происшествия в направлении улицы Бариню.

Госполиция незамедлительно начала уголовный процесс, а также приступила к оперативно-розыскным мероприятиям, в ходе которого была установлена личность виновника и на какой машине он передвигается.

Полицейские нашли эту машину в одном из дворов частного дома, однако на авто был заменен номер государственной регистрации — возможно, виновный пытался скрыть свое местонахождение. Около 2 часов ночи сотрудники Земгальского участка Рижского регионального управления полиции вместе с бойцами спецназа задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1984 года рождения, который скрывался за дымоходом на чердаке по месту своего жительства. Известно, что ранее он попадал в поле зрения органов правопорядка.

Уголовный процесс начат по 2-й части 231-й статьи Уголовного закона о хулиганстве, связанном с нанесением телесных повреждений пострадавшему. За такое нарушение закона грозит срок лишение свободы на срок до 5 лет или краткосрочное лишение свободы, а также полицейский надзор, общественные работы или денежный штраф.