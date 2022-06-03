Прекращено дело против фельдшера Марины и активиста Еремеева за распространение ложных новостей

Прокуратура решила закрыть уголовный процесс, начатый в отношении фельдшера Рижской Восточной клинической университетской больницы Марины Корнатовской и активиста Валентина Еремеева, которых в 2020 году задержали за распространение фейковых новостей о Covid-19.

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Весной этого года расследование этого дела было завершено, и Управление по борьбе с экономическими преступлениями передало материалы в Рижскую Восточную прокуратуру для начала уголовного процесса против двух лиц за хулиганство, совершенное в группе.

Однако прокуратура решила иначе и прекратило дело, опираясь на нормы Уголовно-процессуцального закона о том, что в содеянном деянии не констатировано состава преступления. На это указал надзирающий за делом прокурор.

"Не принимая во внимание указание надзирающего прокурора об отсутствии состава преступления, Госполиция направила уголовное дело для начала уголовного преследования", — отмечают в прокуратуре.

Прокурор, установив обстоятельство, принял постановление о прекращении уголовного дела. Однако его решение опротестовала Рижская Восточная университетская больница, но и вышестоящий прокурор оставил решение о прекращении уголовного дела в силе.

В настоящее время решение еще не вступило в законную силу, так как решение может быть обжаловано в вышестоящей прокуратуре.

Как уже сообщалось ранее, Валентина Еремеева и Марину Корнатовскую задержали в декабре 2020 года. Позже Еремеева освободили под залог 50 000 евро, а фельдшеру изменили меры пресечения на полицейский надзор, запрет на выезд из страны, запрет на приближение и контакты с определенными лицами. Также Марину Корнатовскую отстранили от исполнения обязанностей в больнице.