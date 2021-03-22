Прекращены дела о незадекларированной компенсации родителям за трагически погибшего сына

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, 11 марта прокурор принял решение прекратить уголовные процессы против обоих родителей, чей ребенок утонул в Вентспилсском парке водных развлечений в 2017 году. Напомним, Службы госдоходов (VID) начала против них уголовные процессы за то, что они не внесли в декларации получение компенсации за смерть мальчика.

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Как следует из распространенного Генпрокуратурой заявления, 20 октября 2020 года в Вентспилсском отделении регионального бюро Криминальной полиции было принято решение о разделении материалов уголовного процесса в отношении двух лиц за возможное недекларирование в СГД крупной суммы денег.

После выяснения обстоятельств 20 ноября прошлого года Управление налогово-таможенной полиции начала два уголовных процесса по ч.2 ст. 219 Уголовного закона Латвии об указании в декларации недостоверной информации о крупной сумме доходов.

10 марта в установленном законом порядке были вынесены решения (обвинения) о привлечении лиц к уголовной ответственности. Ознакомившись с обвинениями в присутствии присяжного адвоката Дизиса Виллемсона, обвиняемые признали себя виновными и согласились с прекращением уголовного дела в прокуратуре с условным освобождением лиц от уголовной ответственности.

11 марта было принято решение о прекращении обоих уголовных процессов с условным освобождением лиц от уголовной ответственности.

Как сообщалось ранее, родителям четырехлетнего мальчика, который в 2017 году утонул в бассейне, грозил срок за то, что они не указали компенсацию за несчастный случай в декларации о доходах. По данным Nekā personīga, декларацию можно исправить еще в течение года, но родителей, получивших компенсацию за несчастный случай, пытались привлечь к уголовной ответственности.

Принадлежащий самоуправлению Вентспилсский олимпийский центр выплатил родителям компенсацию в 2018 году. В 2019 году они подали декларации о доходах в VID, но не указали в них платеж, полученный от центра.