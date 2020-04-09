Преступная группировка "отмыла" на таможенной территории более 7 млн. евро

Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс в отношении группы лиц, которые, используя данные ряда предприятий, проводили подозрительные сделки, легализовав более 7 миллионов евро, полученных преступным путем.

Как отмечает пресс-центр VID, начато досудебное расследование подозрительных сделок и схем отмывания денег, разработанных группой лиц.

Следствию удалось установить, что в период с 1 августа 2019 года по апрель 2020 года через фиктивную сеть компаний, которые продавали по завышенным ценам биополимерные гранулы, таким образом легализуя средства, полученные преступным путем. В схему фиктивных сделок были вовлечены компании, зарегистрированные в Латвии, Беларуси, России и Австрии.

В рамках уголовного процесса сотрудники VID провели шесть обысков на таможенной территории в Риге, а также по месту жительству и юридическим адресам предприятий в Риге и за ее пределами. В ходе обыска изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, компьютеры, мобильные телефоны, а также другие документы и предметы, которые могут являться вещественными доказательствами.

Также наложен арест на груз 520 тонн биополимерных гранул стоимостью около 5 миллионов евро. Следствие продолжается.