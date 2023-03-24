Преступник вломился в дом к пенсионеру, избил его и похитил телевизор

Сотрудники Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) задержали мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионера. Во время нападения он нанес жертве травмы.

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Как отмечает пресс-центр ЛРУП, вечером 22 марта в дверь к 55-летнему пенсионеру постучал незнакомец. Едва он открыл двери, как злоумышленник ворвался в дом, нанес своей жертве травмы, после чего похитил телевизор, мобильный телефон и наручные часы.

В тот же день подозреваемого задержали. Им оказался мужчины 1991 г. р., который ранее был объявлен в розыск за преступления имущественного характера. Кроме того, он был судим и за другие преступления.

Стоит отметить, что в последнее время в Даугавпилсе, в районе Молочного комбината и Новое Строение зафиксировано несколько случаев ограблений, когда молодой мужчина нападал на пожилых людей, наносил им травмы и отбирал вещи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность нападавшего. В настоящее время проверяется причастность задержанного к девяти подобным эпизодам.