Преступники распылили газ и ограбили продуктовый магазин

Ранним утром 5 декабря в Смарде (Энгурский край) произошло ограбление: двое мужчин вломились в продуктовый магазин, распылили перечный газ и украли несколько блоков сигарет.

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Как отмечает Degpunktā, мужчины в возрасте примерно 30 лет явились к магазину, дождались продавца, а затем на нее напали. При этом Маргита ни на секунду не собиралась поддаваться и дала нападавшим отпор. Но силы оказались неравными: один грабитель удерживал женщину на полу, пока второй крал сигареты. Всего нападавшие похитили 230 пачек сигарет на сумму около 800 евро.

Поскольку преступники практически вломились в магазин, в помещении сработала сигнализация, поэтому в скором времени на место ЧП приехала полиция. По делу начат уголовный процесс, ведется поиск нападавших.

Если в вашем распоряжении есть какая-то информация об этом ограблении, просьба сообщать по телефонам: +371 63104143 или 110.