Преступники жестоко избили 23-летнего мужчину, переехали его машиной и бросили умирать в лесу

В Эдоле на прошлой неделе с особой жестокостью был убит 23-летний мужчина: его изувеченное тело обнаружили на одной из лесных дорог.

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Как отмечает Degpunktā, в тот судьбоносный день молодой мужчина отправился на вечеринку к своим друзьям. Часть гостей была из числа местных, кто-то приехал и из Вентспилса.

Большая компания собралась в частном доме недалеко от центра Эдоле. Местные жители рассказали, что мужчину отговаривали идти на день рождения, поскольку среди гостей оказались и те, у кого были проблемы с законом, в частности, из-за наркотиков.

По неофициальной информации, во время застолья между гостями вспыхнул конфликт, переросший в драку. В итоге, гостя жестоко избили, а затем переехали автомобилем, после чего бросили в лесу.

Кулдигский участок полиции расследует обстоятельств убийства. Пока сообщается о двух возможных подозреваемых по этому делу. Оба они помещены под арест.