Превысивший скорость водитель грузовика предложил полицейским 50 евро

Во вторник, 9 июня на шоссе Рига-Даугавпилс-Лаукэзерс сотрудники дорожной полиции остановили грузовик с прицепом, водитель которого превысил скорость - вместо разрешенных 80 км/ч, он разогнался до 104 км/ч.

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За данное нарушение правил дорожного движения предусмотрен денежный штраф 80 евро. В обмен на составление административного протокола водитель протянул полицейским документы, в которых была спрятана банкнота номиналом 50 евро. За предложение взятки должностному лицу в отношении водителя начат уголовный процесс.

Одновременно в полиции отмечают: мнение, что "в небольшом превышении скорости нет ничего страшного", является заблуждением. Превышение скорости всего на 10-20 км/ч может быть смертельным не только для водителя транспортного средства, но и для других участников дорожного движения.