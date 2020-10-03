При аварии на Таллинском шоссе у Адажи погиб мотоциклист

В субботу, 3 октября, на Таллинском шоссе возле Адажи в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист, сообщили в Госполиции.
После 13:00 мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем Seat. Мотоциклист скончался на месте происшествия.
На размещенных в социальных сетях фотографиях с места аварии видно, что в ДТП участвовал мотоцикл Harley-Davidson. Авария произошла у перекрестка возле расположенного у шоссе магазина Maxima, где максимальная скорость движения транспорта ограничена до 70 км/ч.
🇱🇻 Avārijā #Ādaži #Latvija gājis boja motocikla vadītājs.— BreakingLV (@breakinglv) October 3, 2020
📸 Igors Medvedevs pic.twitter.com/wsu3uqeutX