При аварии на Таллинском шоссе у Адажи погиб мотоциклист

В субботу, 3 октября, на Таллинском шоссе возле Адажи в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист, сообщили в Госполиции.

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После 13:00 мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем Seat. Мотоциклист скончался на месте происшествия.

На размещенных в социальных сетях фотографиях с места аварии видно, что в ДТП участвовал мотоцикл Harley-Davidson. Авария произошла у перекрестка возле расположенного у шоссе магазина Maxima, где максимальная скорость движения транспорта ограничена до 70 км/ч.