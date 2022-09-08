При помощи робота на дне моря удалось распознать части потерпевшего аварию самолеты и личные вещи погибших

В среду с помощью робота Морских сил на дне Балтийского моря были опознаны части разбившегося в воскресенье самолета и личные вещи погибших людей, сообщила специалист по связям с общественностью морских сил Лива Вейта.

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Останки погибших в среду обнаружены не были.

Видеозапись, снятая роботом, передана в компетентные органы для принятия решения о дальнейших действиях. Поисковая операция со стороны Морских сил завершена.

Как сообщила агентству директор Латвийского бюро по расследованию транспортных инцидентов Анита Шкинума, дальнейшее расследование авиакатастрофы полностью взяло на себя немецкое бюро.

"Мы как точка поддержки из Латвии, но вся дальнейшая информация будет у Германии", — заявил Шкинума.

Как сообщалось, вечером в воскресенье в море недалеко от Вентспилса потерпел крушение зарегистрированный в Австрии частный пассажирский самолет 1979 года постройки, на борту которого находились четыре человека. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Кельн-Бонн в воскресенье вечером.

Как сообщила испанская газета "El Pais" со ссылкой на испанские источники, знакомые с ситуацией вокруг авиакатастрофы, самолет принадлежал семье немецкого бизнесмена.