При попытке не столкнуться с лесным животным три машины столкнулись между собой

14 июня на Валмиерском шоссе столкнулись три машины. Водитель одной из них резко затормозил, чтобы не задавить выскочившее на дорогу животное, сообщает LETA.

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Происшествие случилось около восьми вечера в Вайдавской волости Коценского края. Мужчина за рулём Peugeot резко затормозил, увидев на дороге выбежавшее из леса животное, в результате чего в него врезался ехавший сзади Audi.

Удар вытолкнул Peugeot на встречную полосу, и машина столкнулась с BMW, который из-за столкновения вылетел в придорожную канаву.

В результате аварии пострадали три человека.

Полиция также сообщает об аварии 13 июня. Около 23:00 в Яунгулбенской волости Гулбенского края автомобиль Volvo врезался в вышедших на дорогу лосей. В результате ДТП прострадал пассажир.