При попытке не столкнуться с лесным животным три машины столкнулись между собой

14 июня на Валмиерском шоссе столкнулись три машины. Водитель одной из них резко затормозил, чтобы не задавить выскочившее на дорогу животное, сообщает LETA.
Происшествие случилось около восьми вечера в Вайдавской волости Коценского края. Мужчина за рулём Peugeot резко затормозил, увидев на дороге выбежавшее из леса животное, в результате чего в него врезался ехавший сзади Audi.
Удар вытолкнул Peugeot на встречную полосу, и машина столкнулась с BMW, который из-за столкновения вылетел в придорожную канаву.
В результате аварии пострадали три человека.
Полиция также сообщает об аварии 13 июня. Около 23:00 в Яунгулбенской волости Гулбенского края автомобиль Volvo врезался в вышедших на дорогу лосей. В результате ДТП прострадал пассажир.