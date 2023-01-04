При попытке угнать BMW преступники избили автовладельца: пострадавший госпитализирован
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В Карсаве по подозрению в нападении на автовладельца и попытке угона BMW задержан 33-летний мужчина.

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По информации пресс-центра Госполиции, попытка ограбления была предпринята 27 декабря. Жертвой грабителя стал мужчина 1971 г.р., которого с места преступления доставили в больницу с несколькими переломами.

В тот же день BMW нашли в Лудзенском крае, в тот же день задержали и подозреваемого 1989 г.р. Кроме того, во время обыска в его квартире обнаружили мужчину 2003 г.р., который с октября 2022 года находился в розыске за аналогичное преступление.

Полиция проверяет также и второго задержанного на причастие к нападению в Карсаве. Следствие продолжается.

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