При пожаре на металлообрабатывающем предприятии пострадал человек

В понедельник при пожаре в Гулбенском крае пострадал человек. Горело металлообрабатывающее предприятие площадью 1 200 квадратных метров, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

Пожар повышенной опасности тушили несколько часов. Работали 14 пожарных из Гулбене, Алуксне и Балви. Из здания вынесли 30 баллонов с газом.

При пожаре пострадал человек, который был передан на попечение медиков.

За прошедшие сутки ГПСС получила 36 вызовов: семь на пожар, 17 на спасательные работы, 12 ложных. Помощь пожарных оказалась необходима на улице Рупниецибас в Мадоне, где горела автомашина, на улице Бривибас в Лцбане, где горело перекрытие между этажами, а также в Бренгульской волости Беверинского края, где в дымоходе горела сажа. Площадь этих пожаров составляла один квадратный метр.