При пожаре на прогулочном корабле пострадал человек
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Утром в среду в Риге случился пожар на прогулочном судне. Пострадал человек, сообщает LETA.

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В 9:13 пожарные отправились на вызов на улицу Экспорта. Там на прогулочном судне, которое приблизилось к берегу, начался пожар. Выяснилось, что горит перекрытие на первом этаже и внутренняя стена. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

До прибытия спасателей был эвакуирован один человек. Он, несмотря на то, что пострадал, тушил пожар с помощью аппарата для тушения.

Работы по тушению завершились в 10:26.

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