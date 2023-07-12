При пожаре на прогулочном корабле пострадал человек

Утром в среду в Риге случился пожар на прогулочном судне. Пострадал человек, сообщает LETA.
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В 9:13 пожарные отправились на вызов на улицу Экспорта. Там на прогулочном судне, которое приблизилось к берегу, начался пожар. Выяснилось, что горит перекрытие на первом этаже и внутренняя стена. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
До прибытия спасателей был эвакуирован один человек. Он, несмотря на то, что пострадал, тушил пожар с помощью аппарата для тушения.
Работы по тушению завершились в 10:26.
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