При пожаре в Екабпилсе пострадал человек

При пожаре в Екабпилсе в субботу вечером пострадал человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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Вызов в VUGD поступил в 17:22. На улице Зилану в одноэтажной хозпостройке горели двери и покрытие крыши, площадь пожара составляла шесть квадратных метров.

При пожаре пострадал человек, он был передан медикам.

В 18:05 работы по тушению завершились.

Всего за сутки пожарные получили 63 вызова: 39 на пожары, в том числе 20 пожаров сухой травы, 14 на спасательные работы и 10 ложных вызовов.