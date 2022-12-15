При пожаре в Риге пострадал человек
Foto: LETA

В четверг при пожаре на улице Маскавас пострадал человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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Вызов был получен в 11:53. В девятиэтажном жилом доме на жилом этаже горела плита и бытовые вещи, площадь пожара была два квадратных метра.

Пожарные эвакуировали из квартиры пострадавшего человека и передали медикам.

Также вчера пожарные получили вызов в Лиелупскую волость Лимбажского края, где горел трехэтажный жилой дом, площадь пожара была 230 квадратных метра. Из горящего здания спасли собаку.

Всего за сутки пожарные получили 51 вызов — 12 на пожары, 27 на спасательные работы, 12 ложных вызовов.

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