При пожаре в садовом доме в Риге погиб человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В одноэтажном садовом доме в Риге при пожаре погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

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Вместе с садовым домом сгорел сарай, общая площадь пожара была 45 метров.

В этот же день в Риге помощь пожарных потребовалась в двухэтажном жилом доме. Возле печи на полу загорелись дрова. Площадь пожара была всего один квадратный метр, но задвижка дымохода была закрыта, поэтому было сильное задымление. Из помещения вывели пострадавшего от дыма человека и передали медикам.

Также в воскресенье пожарные получили вызов в Кулдигу, где в одноэтажном производственном здании загорелась вентиляционная шахта печи и пришлось эвакуировать 20 человек.

Вечером в Вилянском крае в одноэтажном жилом доме горел ковер, площадь пожара была один квадратный метр. На полу в задымленном помещении был найден человек, его передали врачам.

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