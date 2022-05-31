При пожаре в жилом доме обвалилась крыша: погиб человек

В понедельник вечером пожарные получили вызов в волость Лиепупес, Лимбажский край, где горел жилой дом, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов поступил в 20.34. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что открытым пламенем горит жилой дом на площади 84 кв. метров, под натиском огня уже рухнула крыша. В ходе работ было обнаружено тело погибшего человека.

Около часа ночи пожар был ликвидирован.

Всего за минувшие сутки было получено 38 вызовов, из них 10 — на тушение пожаров и 21 — на спасательные работы.