При пожаре в жилом вагончике погиб человек

Во вторник утром при пожаре в жилом вагончике в Резекненском крае погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на место происшествия поступил около пяти часов утра. Горели жилой вагончик и прицеп для трактора, площадь горения составляла 10 квадратных метров. В вагончике был найден труп человека.

В это же время также был получен вызов в Саласпилсский край, где в двухэтажном садовом домике на первом этаже горели бытовые вещи и мебель. До прибытия спасателей из дома эвакуировались два человека, которые пострадали и переданы медикам скорой.

В свою очередь, вчера около 12.00 часов поступил вызов в Марупский край, где рядом со складом загорелась вентиляция. До прибытия спасателей здание покинули 20 человек. В течение часа пожар удалось ликвидировать.

После обеда помощь спасателей понадобилась в Плявиняс, где в реку упал человек. Спасатели вытащили пострадавшего из воды и передали медикам.