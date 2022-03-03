При проверке остановленного полицией BMW 523 в салоне найдены наркотики
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Сотрудники Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) по подозрению в приобретении, хранении и перевозке наркотических веществ задержали четверых мужчин.

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Как пояснили в ЗРУП, сотрудники Елгавского участка полиции, выполняя свои служебные обязанности, заметили в Озолниеки автомобиль BMW 523, стиль вождения которого показался стражам порядка неубедительным.

Когда полицейские остановили машину, водитель оказал сопротивление их законным требованиям, после чего сотрудники Госполиции решили незамедлительно проверить и его, и его пассажиров.

В салоне они нашли 31, 816 граммов таблеток MDMA, 0, 6003 гр амфетамина, а также бурое вещество растительного происхождения. Полиция задержала всех подозреваемых: мужчин 1995,1998, 1999 и 2001 г.р. Один из них ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения.

Во время обыска в квартире одного из них обнаружили электронные весы и идентичное неизвестное вещество растительного происхождения. Все изъятые наркотики направлены на экспертизу, на автомобиль BMW 523 наложен арест, а к задержанным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Следствие продолжается.

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