При проверке школы полицейские нашли восемь предположительно употребляющих наркотики учеников
Foto: LETA

Полиция провела профилактическую поверку школы в Айзкраукле, по итогам которой восемь учеников были отправлены к медикам по подозрению в употреблении наркотиков. Об этом агентству LETA сообщила представитель Управления Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.

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Полицейские вместе с кинологом и служебной собакой проверяли в понедельник одну из школ Айзкраукле. Проверка была профилактической, с целью выяснить, не находится ли кто-то из школьников под действием наркотических или психотропных веществ.

Полицейской собаке подозрительными показались восемь человек. Школьники отправлены в медицинское учреждение для проверки, а полиция начала восемь административных процессов.

За незаконное приобретение, хранение и употребление наркотических или психотропных веществ в небольшом объеме можно получить предупреждение или штраф от 50 до 280 евро.

У одного из учеников обнаружилось также электронное устройство для курения Smok G320. Был также начат административный процесс. За это нарушение, если его совершает ребенок, можно получить предупреждение или штраф до 15 евро.

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rus.DELFI.lv

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