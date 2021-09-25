При столкновении машины спасателей и легкового авто пострадали шесть человек (ФОТО, ВИДЕО)
Foto: F64

В субботу после обеда в Ропажском крае произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автоцистерна Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и легковое авто. В аварии пострадали шесть человек, сообщает Государственная полиция.

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В VUGD уточняют, что авария произошла в 16:22. Спасатели ехали на вызов в Гаркалнскую волость. В результате столкновения с легковой машиной автоцистерна перевернулась. Пострадали шесть человек, в том числе пять спасателей.

Все пострадавшие переданы медикам.

По данным полиции, при столкновении у автоцистерны были включены световой и звуковой сигналы. Обстоятельства аварии уточняются.



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