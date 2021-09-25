При столкновении машины спасателей и легкового авто пострадали шесть человек (ФОТО, ВИДЕО)

В субботу после обеда в Ропажском крае произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автоцистерна Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и легковое авто. В аварии пострадали шесть человек, сообщает Государственная полиция.

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В VUGD уточняют, что авария произошла в 16:22. Спасатели ехали на вызов в Гаркалнскую волость. В результате столкновения с легковой машиной автоцистерна перевернулась. Пострадали шесть человек, в том числе пять спасателей.

Все пострадавшие переданы медикам.

По данным полиции, при столкновении у автоцистерны были включены световой и звуковой сигналы. Обстоятельства аварии уточняются.

🇱🇻 Upesciema ielas krustojumā ar Rīgas apvedceļu #A4 (Baltezers—Saulkalne) #Upesciems #Garkalne notika VUGD un vieglā transportlīdzekļa avārija. Negadījuma rezultātā glābēju auto apgāzās. Avārijā cietuši 6 cilvēki, to skaitā 5 glābēji.

📸 Sergejs Burluckijs pic.twitter.com/iVj4uBG4hg — BreakingLV (@breakinglv) September 25, 2021





