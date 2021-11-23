При загадочных обстоятельствах на улице скончался мужчина: полиция ведет расследование
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В конце прошлой недели в Икшкиле при загадочных обстоятельствах скончался мужчина. Его нашли на улице без признаков жизни, все попытки реанимировать не увенчались успехом. Полиция выясняет: стал ли мужчина жертвой ДТП или причиной его смерти являются другие обстоятельства.

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Как сообщает Degpunktā, мужчину, лежащего на ул. Дарза, заметила гулявшая молодая мама с ребенком в коляске. По ее словам, незнакомец лежал в траве, на обочине дороги, на его лице была кровь.

"Мы только защищали его от того, чтобы на него случайно не наехали машины. Больше мы ему ничем помочь не могли", — рассказала женщина.

Скорая прибыла на место происшествия раньше полиции. Медикам сразу было сложно определить, как и какие травмы получил мужчина.

"Непонятно, по каким причинам человек находился без сознания на улице. Были видны свежие следы крови, поэтому нужно было зафиксировать позвоночник. Мужчина был без сознания, без сердцебиения, не дышал. Поэтому начали его реанимировать. Это продолжалось почти 40 минут. К сожалению, после была констатирована биологическая смерть, и человека доставили в Государственный центр судебно-медицинской экспертизы", — пояснили в Службе неотложной медицинской помощи.

Полиция не исключает, что мужчину мог сбить автомобиль, водитель которого сразу же после аварии покинул место происшествия. Точная причина смерти будет установлена в ходе уголовного процесса.

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