Приговоренный за шпионаж к восьми годам тюрьмы гражданин Беларуси обжаловал решение суда

Гражданин Беларуси, приговоренный к восьми годам лишения свободы за шпионаж в пользу своей страны, подал кассационную жалобу на решение Рижского окружного суда, пишет LETA. Теперь Верховный суд должен решить, будет ли начато кассационное судопроизводство.

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Уже сообщалось, что уголовное преследование было инициировано Службой государственной безопасности (СГБ). Упомянутый гражданин Беларуси был задержан по подозрению в шпионаже сотрудниками СГБ в тесном сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности 15 февраля.

Указанное лицо тайно фотографировало и снимало на видео объекты латвийской оборонной системы, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской инфраструктуры по поручению белорусской военной разведки. Была получена информация как минимум по 17 объектам.

По оценке СГБ, информация такого характера может быть полезна Беларуси и ее союзнику России в случае возможного военного конфликта с НАТО, в том числе с Латвией, для планирования диверсий или атак.

В ходе следствия установлено, что для тайного сотрудничества мужчина был завербован и обучен на территории Беларуси.