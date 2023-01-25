Прикидываясь покупателями подержанных товаров, мошенники выманили у латвийцев 300 000 евро

Мошенникам удалось выманить у латвийцев 300 000 евро с помощью "покупки" товаров по объявлениям. Другими словами, мошенник готов купить товар и предлагает отправить его курьером. Продавцу нужно только отправить данные своей банковской карты, чтобы покупатель мог перевести деньги таким образом. В результате с банковского счета продавца пропадают деньги. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Продавец размещает объявление о том, что продает, например, подержанное детское кресло или телефон, и через короткое время с ним связывается потенциальный покупатель. Общение происходит не по звонку, а посредством SMS-сообщений или обмена сообщениями в приложении WhatsApp. Большая часть коммуникации происходит на русском языке, иногда и на латышском, но с множеством грамматических ошибок.

Объясняет действия мошенников начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Госполиции Руслан Григс: "Происходит небольшой разговор о состоянии вещи, а потом, даже не торгуясь, покупатель готов к покупке. Есть только один нюанс. Он находится в другом городе. И не может приехать за вещью".

Вместо этого покупатель предлагает оплатить товар через одну из курьерских служб, доступных в Латвии. После этого якобы приедет курьер и заберет товар. Все кажется логичным.

"Во время переписки продавцам высылается гиперссылка, которая при переходе перенаправляет его на поддельный сайт, он может напоминать, а также содержать логотипы различных курьерских служб. Только один нюанс — продавцы должны представить все данные своей банковской карты на этом сайте, а также указать баланс счета", — пояснил Григс.

В случае выполнения требований деньги будут переведены на вашу банковскую карту. Мошенники также могут обойтись без гиперссылки, потребовав, чтобы все необходимые данные банковской карты были отправлены им в WhatsApp.

"Позже общение продолжается, и продавец получает сообщение на мобильный телефон, например, запрос на подтверждение инструмента двойной верификации, такого как Smart ID или аналогичного. Продавец делает это, а затем совершается покупка. Другими словами, это способ мошенника выдать себя за покупателя, он по сути крадет деньги продавца с платежной карты", — сказал Григс.

Был случай, когда продавец продал товар за пять евро, но в результате у него украли 1400 евро. Григс подчеркнул, что "это явление очень распространено. Зафиксировано уже более 800 случаев, а сумма выманенных денег составляет уже более 300 000 евро.

Курьерские службы напоминают, что данный вид услуг клиентам не предоставляется. Продавца товара никогда не попросят ввести такие данные, а курьер не доставит деньги покупателю таким образом.

"Если вы продаете iPhone и человек готов заплатить полную сумму и получить этот товар, не посмотрев на него, ничего не зная о нем, вероятно, это нереально. Так не бывает", — пояснил председатель правления DPD Latvija Янис Грантс.

И курьеры, и полиция призывают жителей всегда критически оценивать процесс купли-продажи товаров.