Приревновал бывшую подругу, ворвался в дом и изнасиловал: дело нападавшего ушло в суд

Прокуратура передала в Резекненский суд материалы уголовного дела, начатого против насильника, который вломился в дом к своей бывшей спутнице жизни и совершил насильственные действия сексуального характера.

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Мужчину обвиняют в незаконном проникновении в дом против воли проживающей там бывшей девушки, а также в изнасиловании.

Из обвинительного заключения следует, что летом 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и движимый чувством ревности к своей бывшей девушке, с которой у него были постоянные интимные отношения, приехал к ней в Лудзенский край.

Воспользовавшись тем, что потерпевшая сама открыла ему дверь, обвиняемый, применив физическую силу, толкнул девушку и проник в квартиру против воли потерпевшей, а затем, насмотря на сопротивление, изнасиловал.