Призывы игнорировать режим КЧ и нарушение ограничений обошлись штрафом на 2000 евро
Foto: Pixabay.com

На прошлой неделе некий житель Лудзы разместил в социальной сети Facebook призывы не соблюдать ограничения, введенные на время действия режима чрезвычайно ситуации, а также приглашал всех собраться в Лудзе, игнорируя комендантский час.

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В ночь на 8 января этого мужчину задержали за нарушения "домоседства". В полиции отмечают, что он продолжал вести себя вызывающе и агрессивно.

В Латгальском региональном управлении полиции пояснили, что хулигана и ранее предупреждали об ответственности за нарушения ограничений. В итоге, было принято решение оштрафовать злостного нарушителя на 2000 евро.

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