"Пробег свободы в Лиепаю": полиция начала несколько административных процессов о несанкционированной акции
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В субботу полиция возбудила несколько дел об административных нарушениях в отношении участников несанкционированного заезда и собрания в Лиепае, проведенных под названием "Пробег свободы в Лиепаю".

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Организаторами и участниками мероприятия были основатель ООО Memory Water Янис Плявиньш и председатель правления предприятия Brīvais vilnis Арнольд Бабрис. Они уже ранее участвовали и призывали участвовать в акциях протеста против ограничений, введенных правительством в борьбе с Covid-19.

В Госполиции сообщили, что она информирована и отслеживает ситуацию в Лиепае, куда был организован несанкционированный заезд одной колонной с флагами и плакатами. Полиция готова к различным сценариям и к обеспечению общественного порядка в Лиепае.

Полиция уже начала ряд дел об административных нарушениях, включая неподчинение требованиям полиции, несоблюдение мер эпидемиологической безопасности (неразрешенное собрание людей и неиспользование масок), а также агрессивное вождение.

В Лиепайской муниципальной полиции подтвердили, что мероприятие не было согласовано. Муниципальная полиция оказывает поддержку Госполиции в обеспечении порядка.

В городе участники заезда собрались на стоянке. Сотрудники правоохранительных органов призвали соблюдать правила эпидемиологической безопасности и не собираться.

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Коронавирус Лиепая
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